В Карелии нашли следы поселений каменного века

Российские археологи обнаружили сразу несколько поселений древних людей, которые жили на территории Карелии в эпоху мезолита.

Поселения обнаружили в окрестностях реки Ууксунйоки, где сейчас строится трасса Олонец-Вяртсиля, пишет ТАСС.

"Раскопки стоянок каменного века редко удается проводить на большой площади, и еще реже удается исследовать и центральные и периферийные участки поселений. Нам удалось охватить значительную часть древней стоянки, выявить ее структуру и найти очаг, конструкция которого отличалась на каждом этапе заселения. Такая находка крайне важна для Северо-Восточного Приладожья – региона, который мало изучен в археологическом отношении", – рассказал один из археологов, научный сотрудник ИА РАН Дмитрий Ожерельев.

Ученые считают, что первые люди появились в окрестностях Ладожского озера и в других регионах Карелии примерно в 8–10 тысяч лет назад. Сначала они заселили южные части региона. Впервые крупные археологические памятники эпохи мезолита в Северо-Восточном Приладожье советские археологи открыли лишь в 1980 годах. В окрестностях деревни Укса они нашли семь стоянок древних людей эпохи мезолита.



Эти памятники, как отмечает пресс-служба ИА РАН, оставались неизученными до недавнего времени, когда в регионе начали прокладывать трассу Олонец–Вяртсиля. Летом этого года археологи воспользовались этим, чтобы провести масштабные спасательные раскопки на площади в 2200 кв м.

"Сейчас эти памятники находятся на 7 метров выше уровня реки, но во время своего бытования уровень воды был намного выше. Эти стоянки были обитаемы в то время, когда уровень Ладоги еще не понизился до современного уровня, но в то же время здесь уже не было ледников и сформировалась флора и фауна, похожая на современную. Рос хвойный лес, в которых водились звери, из которых главным промысловым зверем, скорее всего, был лось, а в реках было множество рыбы", – рассказал Ожерельев.

Эти раскопки, как отмечает археолог, помогли ученым проследить за тем, как со временем менялся облик поселений, а также изучить их структуру и выяснить, как были устроены отдельные жилища. В частности, ученые обнаружили, что очаг в одном из жилищ несколько раз перестраивался, меняясь в размерах и форме. Измерив доли тяжелого углерода в образцах пепла из каждого очага, ученые смогли уточнить возраст других находок, собранных на территории этих древних поселений.

В общей сложности ученые нашли более 6 тысяч предметов, в том числе различные орудия труда, такие как мотыги, ножи, скребки и другие инструменты, изготовленные из местных природных ресурсов.