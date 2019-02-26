В Карелии нашли труп пожилого мужчины

Пожарные вскрыли дверь одной из квартир в Беломорске 25 февраля и обнаружили тело, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.15 в службу спасения Беломорска из полиции поступил звонок с просьбой о помощи. Пожилой мужчина не выходил на связь и не открывал дверь.

Пожарные с помощью шанцевого инструмента вскрыли дверь квартиры и обнаружили тело.