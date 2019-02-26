В Карелии нашли труп пожилого мужчины

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Пожарные вскрыли дверь одной из квартир в Беломорске 25 февраля и обнаружили тело, сообщили в МЧС Карелии.
В 14.15 в службу спасения Беломорска из полиции поступил звонок с просьбой о помощи. Пожилой мужчина не выходил на связь и не открывал дверь.
Пожарные с помощью шанцевого инструмента вскрыли дверь квартиры и обнаружили тело.
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