В Карелии названы лидирующие сферы по росту инвестиций

Инвестиции в основной капитал в Карелии за 10 месяцев 2018 года выросли на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 19,4 млрд рублей.

В ряде отраслей инвестиции в основной капитал выросли в несколько раз.

Производство металлургическое – в 8,9 раза, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – в 4,2 раза, производство прочих транспортных средств и оборудования – в 3,9 раза и другие.

Подробности читайте в материале интернет-газете "Вести Карелии".