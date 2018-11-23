В Карелии названы лидирующие сферы по росту инвестиций

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Инвестиции в основной капитал в Карелии за 10 месяцев 2018 года выросли на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 19,4 млрд рублей.
В ряде отраслей инвестиции в основной капитал выросли в несколько раз.
Производство металлургическое – в 8,9 раза, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – в 4,2 раза, производство прочих транспортных средств и оборудования – в 3,9 раза и другие.
Подробности читайте в материале интернет-газете "Вести Карелии".
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