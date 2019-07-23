В Карелии неизвестный автомобилист сбил 5-летнюю девочку в парке и уехал

В Сегеже ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 22 июля, в 18.00 в Сегеже, в парковой зоне на ул. Лесокультурной, произошел наезд на ребенка.

Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на 5-летнюю девочку, двигавшуюся по обочине дороги.

После наезда водитель покинул место происшествия, в ГИБДД о случившемся не сообщил. Девочка получила ушиб, пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте ДТП.

Личность водителя автомобиля устанавливается, обстоятельства выясняются.