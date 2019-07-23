В Карелии неизвестный автомобилист сбил 5-летнюю девочку в парке и уехал

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В Сегеже ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший понедельник, 22 июля, в 18.00 в Сегеже, в парковой зоне на ул. Лесокультурной, произошел наезд на ребенка.
Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на 5-летнюю девочку, двигавшуюся по обочине дороги.
После наезда водитель покинул место происшествия, в ГИБДД о случившемся не сообщил. Девочка получила ушиб, пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте ДТП.
Личность водителя автомобиля устанавливается, обстоятельства выясняются.
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