В Карелии неизвестный водитель насмерть сбил пешехода вблизи границы

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности происшествия на дороге, в результате которого погиб человек.

По предварительным данным, пятого сентября около 21 часа на 16 км. (+207 м.) автодороги "Подъезд к МАПП "Вяртсиля"" совершен наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

На данный момент нет информации ни о водителе, ни о транспортном средстве, под колеса котрого мог попасть человек. Личность погибшего также устанавливается.

"Сотрудники Госавтоинспекции Сортавальского района выясняют обстоятельства ДТП, совершенного неизвестным водителем на неустановленном автотранспортном средстве", - говорится в заявлении ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.

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