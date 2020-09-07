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В Карелии неизвестный водитель насмерть сбил пешехода вблизи границы

Новости. Происшествия
13:38, 07 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности происшествия на дороге, в результате которого погиб человек.

По предварительным данным, пятого сентября около 21 часа на 16 км. (+207 м.) автодороги "Подъезд к МАПП "Вяртсиля"" совершен наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

На данный момент нет информации ни о водителе, ни о транспортном средстве, под колеса котрого мог попасть человек. Личность погибшего также устанавливается. 

"Сотрудники Госавтоинспекции Сортавальского района выясняют обстоятельства ДТП, совершенного неизвестным водителем на неустановленном автотранспортном средстве", - говорится в заявлении ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что пенсионер на "легковушке" сбил женщину у дачного поселка в Карелии.

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