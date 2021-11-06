В Карелии нерабочие дни продлеваться не будут

С понедельника, 8 ноября, в Карелии учреждения и организации возвращаются к прежнему режиму работы, начинаются рабочие дни, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Как пояснил Артур Парфенчиков, решение не продлевать нерабочие дни в Карелии принято на основании статистических данных.

"Если еще неделю назад число регистрируемых случаев коронавируса в республике было около 300, то в последние дни приближается к 260-270 случаям. При этом важно, что сокращается число пациентов, болеющих тяжело. Кроме того, остается достаточно высокой доля свободных коек в ковидных стационарах. Все это позволяет сейчас вернуться к привычной жизни, однако со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - пояснил Парфенчиков.

Таким образом, дошкольники, школьники и студенты среднего профобразования с 8 ноября продолжат обучение в очном формате. То же самое касается и допобразования, а также спортивных учреждений и организаций республики, реализующих программы спортивной подготовки.

Что касается высших учебных заведений, то руководители вузов самостоятельно определят формат обучения и уведомят студентов.

"Соблюдать все ограничения и прививаться все равно необходимо! И здесь я благодарю всех, кто защитил себя и близких и привился!", - добавил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии напомнил, что медицинские организации продолжат делать забор ПЦР-тестов - в среднем, около 2200 исследований в день. Пункты вакцинации также работают, вакцины в республике достаточно.

Напомним, суточный прирост инфицированных коронавирусом в Карелии 6 ноября увеличился по сравнению с предыдущими сутками: 271 и 264 зарегистрированных случая соответственно.