Реклама

В Карелии нерабочие дни продлеваться не будут

Новости. Общество
13:44, 06 Ноября 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Новости партнеров

С понедельника, 8 ноября, в Карелии учреждения и организации возвращаются к прежнему режиму работы, начинаются рабочие дни, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Как пояснил Артур Парфенчиков, решение не продлевать нерабочие дни в Карелии принято на основании статистических данных.

"Если еще неделю назад число регистрируемых случаев коронавируса в республике было около 300, то в последние дни приближается к 260-270 случаям. При этом важно, что сокращается число пациентов, болеющих тяжело. Кроме того, остается достаточно высокой доля свободных коек в ковидных стационарах. Все это позволяет сейчас вернуться к привычной жизни, однако со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - пояснил Парфенчиков.

Таким образом, дошкольники, школьники и студенты среднего профобразования с 8 ноября продолжат обучение в очном формате. То же самое касается и допобразования, а также спортивных учреждений и организаций республики, реализующих программы спортивной подготовки.

Что касается высших учебных заведений, то руководители вузов самостоятельно определят формат обучения и уведомят студентов.

"Соблюдать все ограничения и прививаться все равно необходимо! И здесь я благодарю всех, кто защитил себя и близких и привился!", - добавил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии напомнил, что медицинские организации продолжат делать забор ПЦР-тестов - в среднем, около 2200 исследований в день. Пункты вакцинации также работают, вакцины в республике достаточно.

Напомним, суточный прирост инфицированных коронавирусом в Карелии 6 ноября увеличился по сравнению с предыдущими сутками: 271 и 264 зарегистрированных случая соответственно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2021-11-06 14:10:16
"решение не продлевать нерабочие дни в Карелии принято на основании статистических данных."
Несчастен человек, который не делает того, что он может, и берется за то, чего он не понимает.

И.В. фон Гёте
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
01.11.2021, 14:22
За десять лет из Карелии уехал целый город
04.11.2021, 16:21
В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)
02.11.2021, 09:58
Власти Карелии передали инвестору землю под строительство гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске
30.10.2021, 08:40
Умерла известный в Петрозаводске врач
30.10.2021, 14:00
Стало известно состояние рабочих ЦБК в Карелии, где произошло ЧП

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 16
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 4
01.11.2021 14:49
Размеры антикризисных микрозаймов для предпринимателей в Карелии увеличены вдвое
01.11.2021 14:48
За десять лет из Карелии уехал целый город 12
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 18
01.11.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2021 16:24
Личное мнение
Дата из Смутного времени 6
Почему за полтора десятка лет День народного единства так не стал для многих россиян праздником.
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
«Я — аномалия системы» 13
22.10.2021 10:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»