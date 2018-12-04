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Новости. Общество
16:19, 04 Декабря 2018
фото: Валерий Поташов

В Карелии нет денег на повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда

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На материальное поощрение республиканского руководства финансирование нашлось.

Второй год подряд руководство Карелии увеличивает ежемесячное денежное поощрение всем высокопоставленным республиканским чиновникам, а также спикеру и депутатам карельского парламента, работающим в нем на профессиональной основе. Между тем, власти Карелии никак не могут изыскать в своем бюджете средства на то, чтобы увеличить размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда республики. С 1 июля 2008 года она составляет 700 рублей, и с тех пор ни разу не индексировалась!

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова "Не в коня корм"

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Комментарии

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User
2018-12-04 17:37:25
Все деньги ушли на повышение выплат понаехавшему "эффективному" менеджменту. Остальные держитесь и хорошего настроения.
goo
2018-12-04 17:19:20
Зато на Артура Олеговича есть.
Mike
2018-12-04 17:02:30
Ну не гады, а? А себе на премии и повышение зарплаты в три раза всегда есть?
Евгений
2018-12-04 16:41:35
Почему нету? Есть. Просто не там ищите.
Гость
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Не в коня корм 2
В Карелии нет денег на повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, но на материальное поощрение республиканского руководства финансирование нашлось.
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