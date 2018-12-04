В Карелии нет денег на повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда

На материальное поощрение республиканского руководства финансирование нашлось.

Второй год подряд руководство Карелии увеличивает ежемесячное денежное поощрение всем высокопоставленным республиканским чиновникам, а также спикеру и депутатам карельского парламента, работающим в нем на профессиональной основе. Между тем, власти Карелии никак не могут изыскать в своем бюджете средства на то, чтобы увеличить размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда республики. С 1 июля 2008 года она составляет 700 рублей, и с тех пор ни разу не индексировалась!

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова "Не в коня корм"