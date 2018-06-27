В Карелии незаконно брали деньги со школьников и их родителей, в том числе за туалетную бумагу

Прокуратура Пудожского района пресекла незаконное взимание денежных средств с обучающихся и их родителей, сообщает ведомство.

Прокуратура Пудожского района в мае провела проверку по обращению матери двоих детей школьного возраста, в ходе которой выявила в одной из местных школ факты понуждения родителей учащихся к внесению денежных средств на нужды школы.

"О необходимости сдать деньги на ремонт школы, строительство стадиона, приобретение бумаги и иных предметов вносились записи в дневник ребенка, а также сообщалось на родительских собраниях", - говорится в сообщении.

Кроме того, одному родителю будущего первоклассника заранее был вручен список принадлежностей для первого класса, в который помимо необходимых канцелярских предметов была включена бумага формата А 4, жидкое мыло, полотенца, туалетная бумага. Таким образом, список рекомендуемых предметов, по сути, включал требования о приобретении имущества не только для ученика, но и для школы.

Прокурор района внес директору школы представление. В итоге два педагога были привлечены к дисциплинарной ответственности. Директором школы отменено ранее утвержденное Управляющим советом школы положение о добровольных взносах родителей, содержавшее незаконные нормы.