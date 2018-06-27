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Новости. Общество
11:56, 27 Июня 2018

В Карелии незаконно брали деньги со школьников и их родителей, в том числе за туалетную бумагу

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Прокуратура Пудожского района пресекла незаконное взимание денежных средств с обучающихся и их родителей, сообщает ведомство.

Прокуратура Пудожского района в мае провела проверку по обращению матери двоих детей школьного возраста, в ходе которой выявила в одной из местных школ факты понуждения родителей учащихся к внесению денежных средств на нужды школы.

"О необходимости сдать деньги на ремонт школы, строительство стадиона, приобретение бумаги и иных предметов вносились записи в дневник ребенка, а также сообщалось на родительских собраниях", - говорится в сообщении.

Кроме того, одному родителю будущего первоклассника заранее был вручен список принадлежностей для первого класса, в который помимо необходимых канцелярских предметов была включена бумага формата А 4, жидкое мыло, полотенца, туалетная бумага. Таким образом, список рекомендуемых предметов, по сути, включал требования о приобретении имущества не только для ученика, но и для школы.

Прокурор района внес директору школы представление. В итоге два педагога были привлечены к дисциплинарной ответственности. Директором школы отменено ранее утвержденное Управляющим советом школы положение о добровольных взносах родителей, содержавшее незаконные нормы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-06-27 13:09:19
Уйти из школы надо учителям, а жителям всеми правдами и неправдами покинуть деревни и посёлки в поисках работы и лучшей доли. Пусть правят безлюдными и холодными территориями.
ANT
2018-06-27 12:45:50
Теперь учителя на её детях отыграются, к бабке не ходи.
Беня
2018-06-27 12:35:56
Закон это прекрасно. Я за закон прямо обеими руками. Но с другой стороны, если пойти на принцип можно добиться, шо дети будут вытирать %опу пальцем.
Так шо детки, в жизни все может пригодиться, все же учитесь, на всякий случай, орудовать пальцем...
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