В Карелии низкий уровень инфляции и рост стоимости продуктовой корзины

Потребительские цены в Карелии за 10 месяцев 2018 года выросли на 2,7%, стоимость условного минимального набора продуктов питания – на 2,5%.

Такие данные приведены в материалах Карелиястата об уровне инфляции и росте стоимости продуктовой корзины в регионах Северо-Западного Федерального округа.

По этим показателям республика занимает нижние строчки рейтинга.

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