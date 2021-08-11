В Карелии новый участок трассы «Сортавала» построен более чем на треть

Минтранс республики сообщает, что строительство нового участка автодороги «Сортавала» в Карелии выполнено более чем на треть.

На пролегающем в обход деревень Маньга и Новая Маньга отрезке трассы А-121 с 445 по 469 км. ведется укладка асфальтобетона. Об этом информирует республиканский Минтранс.

«На 80 процентов выполнены расчистка полосы отвода и устройство земляного полотна новой дороги. Проложены три четверти предусмотренных проектом водопропускных труб, габионными конструкциями укрепляются откосы. Почти полностью завершено возведение гофрированной металлической основы арочного моста через реку Ламата: сооружение закреплено на нескольких десятках вбитых в землю сваях», — говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что новая трасса частично проходит по действующей автодороге, безопасный проезд на время работ здесь обеспечивается режимом реверсивного движения. Начатое год назад строительство должно завершится в 2023 году.

Министерство информирует, что ранее в составе трассы «Сортавала» построены обходы населенных пунктов Крошнозеро, Щеккила, Кутчезеро. Возведение нового участка продолжает решение задачи по спрямлению и сокращению дороги и обеспечению безопасности дорожного движения за счет переноса основного транспортного потока за границы населенных пунктов.

Трасса «Сортавала» обеспечивает транспортное сообщение между населенными пунктами Приладожья, Ленобласти и Карелии, а также соединяет Россию с Евросоюзом через подъезд к МАПП «Вяртсиля».

Ранее сообщалось, что власти Карелии планируют передать трассу Медвежьегорск—Толвуя—Великая Губа в федеральную собственность после того, как здесь закончится ремонт.