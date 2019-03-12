В Карелии обанкротилась известная компания, торговавшая алкоголем

Арбитражный суд республики признал банкротом компанию "Бонтон", которая ранее занималась торговлей алкогольными напитками в республике.

Арбитражный суд Карелии принял решение о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью "Бонтон". Копия соответствующего документа размещена в банке решений на сайте суда.

Ранее в суд с требованием признать организацию "Бонтон" банкротом обратилась петербургская компания "Напитки".

Подробнее о ситуации с долгами компании "Бонтон" читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".