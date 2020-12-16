Похититель в Карелии оставил пенсионера без электроинструмента и солений

Житель Беломорского района специально присмотрел гараж с ветхим навесным замком, а дождавшись ночи, украл оттуда все ценное, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района поступило заявление от 69-летнего горожанина. Он обнаружил, что из его гаражного бокса пропало дорогостоящее имущество на сумму более 30 тыс. рублей. В числе похищенного оказались: отрезные машинки, электролобзик, электродрель, электростанция и циркулярная пила, металлический бак, а также банки с домашними заготовками.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 29-летний местный житель, который ранее уже был судим. Он дал признательные показания и рассказал, что кражу совершил в ночное время. В гаражном кооперативе мужчина присмотрел бокс с ветхими воротами и снял навесной замок. Похищенное он спрятал, рассчитывая в дальнейшем продать. В настоящее время большая часть инструментов изъята оперативниками.

Возбуждено уголовное дело.