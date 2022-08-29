В Карелии обиженный мужчина с топором в руках пошел на металлическую дверь

В городе Сортавала конфликт двух соседей закончился уголовным делом, сообщили в полиции Карелии.

В отношении 42-летнего жителя Сортавалы было возбуждено уголовное дело. Как установил участковый, в конце августа мужчина в пьяном состоянии атаковал входную дверь в квартиру своей соседки. Фигурант взял топор и изрубил им металлическую конструкцию, после чего ушел к себе домой.

Соседка, заблокированная в своей квартире, вызвала спасателей, а также сообщила о случившемся в полицию. Ущерб был оценен в 18 тысяч рублей, металлическая дверь не подлежит восстановлению.

Мужчина признал свою вину. А причиной, из-за чего он взял в руки топор, фигурант назвал обиду на мужа потерпевшей.