В Карелии объявили конкурс на должность председателей двух судов

Квалификационная коллегия судей республики объявила об открытии вакансий Питкярантского городского суда и Суоярвского районного суда.

Об этом сообщается на сайте коллегии.

Заявления и документы принимаются от претендентов на указанные вакантные должности до 6 марта. Документы принимаются в Управлении Судебного департамента (г.Петрозаводск, ул. Красная, 33).

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: (8142) 790-287.