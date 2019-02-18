В Карелии объявили конкурс на должность председателей двух судов

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Квалификационная коллегия судей республики объявила об открытии вакансий Питкярантского городского суда и Суоярвского районного суда.
Об этом сообщается на сайте коллегии.
Заявления и документы принимаются от претендентов на указанные вакантные должности до 6 марта. Документы принимаются в Управлении Судебного департамента (г.Петрозаводск, ул. Красная, 33).
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: (8142) 790-287.
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