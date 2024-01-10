В Карелии объявлен конкурс на право проведения Дня республики в 2026 году

Заявки принимаются до 24 января 2024 года.

Министерство национальной и региональной политики республики сообщает о начале приема документов для участия в ежегодном конкурсе среди муниципальных и городских округов, муниципальных районов региона на право проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Карелии в 2026 году.

Конкурсную документацию необходимо предоставить на бумажном носителе и в электронном виде: заявка (Приложение 1 Положения о ежегодном конкурсе среди муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия на право проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 13.05.2014 №135-П) с приложением следующих документов: сведения об участнике конкурса (Приложение 2); характеристика муниципального образования (Приложение 3), презентация проекта, перечень мероприятий.

Срок приема заявок: с 9.00 15 января 2024 года до 17.15 24 января 2024 года по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д.4, каб. 51-в, электронная почта: koshkina@nac.gov10.ru.

Справки по телефону: (814-2) 767-237 (доб. 602).

Напомним, что в 2024 году День Республики Карелия пройдет в Сегежском муниципальном округе, а в 2025 году – в Суоярвском.