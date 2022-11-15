В Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

До вечера четверга в республике ожидается штормовой юго-западный ветер.

На карте сайта meteoinfo.ru территория Карелия, как и некоторых соседних регионов, окрашена в желтый цвет. Это означает, что погода потенциально опасна.



В пояснениях говорится, что до 21.00 15 декабря в республике местами ожидаются порывы юго-западного ветра до 15-18 м/с.



Отметим, что территория республики Коми закрашена оранжевым. Это значит, что погода опасна. Имеется «вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».



При этом Псковская, Новгородская, Ленинградская области и Санкт-Петербург закрашены спокойным зеленым цветом.