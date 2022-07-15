В Карелии обнаружены клещи, вызывающие острую лихорадку

Среди клещей, попавших в лаборатории медицинских учреждений Карелии в этом году, были обнаружены носители гранулоцитарного анаплазмоза человека.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, таким возбудителем оказались поражены 0,09% исследованных клещей.

Гранулоцитарный анаплазмоз — острое лихорадочное заболевание с разнообразной клинической картиной. Обычно проходит в легкой форме, но в тяжелом случае возможно развитие менингоэнцефалита, тяжелое поражение почек, вплоть до смертельного исхода.

Кроме того, при исследовании снятых с людей клещей в Карелии выяснилось, что возбудителем клещевого энцефалита поражены 1,1%, клещевого боррелиоза — 30,2%, моноцитарного эрлихиоза — 2,9%.