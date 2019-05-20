В Карелии обнаружили склад боеприпасов

В районах республики прошел рейд по выявлению незаконного изготовления и оборота оружия, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили факт хранения пистолета "ТТ" жителем Прионежского района. Еще один факт выявлен в Суоярвском районе – мужчина изготовил 7 боеприпасов для охотничьего оружия. Кроме того, при обыске у него обнаружили и изъяли порох.

В хозпостройке 69-летнего жителя п. Кестеньга было обнаружено более 1 тысячи патронов и гладкоствольное ружье.

Сотрудникам полиции выявлены 11 административных правонарушений, связанных с оборотом оружия и боеприпасов, Они зарегистрированы в Калевальском, Питкярантском, Прионежском, Суоярвском, Олонецком районам и Петрозаводске. К административной ответственности привлечены 10 граждан.

Всего же в ходе операции полицейскими из незаконного оборота изъято 5 единиц огнестрельного оружия, более 1 тысячи боеприпасов, свыше 380 г взрывчатых веществ и 2 снаряда времен ВОВ.