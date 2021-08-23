В Карелии общественники передали более 300 рюкзаков школьникам из бедных семей

Многодетные и малоимущие семьи республики получат помощь от общественников.

Более 300 рюкзаков для школьников из многодетных и малоимущих семей было изготовлено и передано в благотворительные организации благодаря сотрудничеству уполномоченного по правам ребёнка в Карелии и РПО «Спасём детей» (Норвегия). Об этом сообщает паблик карельского уполномоченного.

Рюкзаки, канцелярские принадлежности и светоотражатели были переданы ряду благотворительных организаций, после чего вещи отправятся детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, а также ребятам из многодетных и малоимущих семей Петрозаводска и районов республики.

Также малоимущая семья из села Деревянное получит продуктовый набор.

Ранее сообщалось, что родителям из Карелии придется выложить более 18-19 тысяч рублей для того, чтобы отправить ребенка в первый класс.