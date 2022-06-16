В Карелии обвиняемая в мошенничестве фермер Шалак утверждает, что не могла обмануть трех министров

В Петрозаводске суд приступил к рассмотрению уголовного дела фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.

14 июня судья Петрозаводского городского суда Татьяна Петина приступила к рассмотрению уголовного дела фермера из Олонецкого района Ираиды Шалак. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. По версии следствия, Шалак обманом похитила более 22 млн рублей из казны Карелии в ходе реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса.

Сама фигурантка уголовного дела утверждает, что пыталась своими действиями вытянуть глубинку из нищеты, объединив фермеров для совместного труда во благо республики.

Ираида Шалак заявила, что не обманывала ни фермеров, ни министров. По ее словам, за время ее работы по созданию кооператива в Минсельхозе Карелии сменилось три руководителя — Григорий Мануйлов, Всеволод Телицын и Владимир Лабинов. Следуя логике обвинения, фермер Шалак сумела обмануть каждого из них.

«По обвинению получается, три министра со своими командами — „доверчивые простачки“, которых то и дело обводит вокруг пальца матерый преступник — Шалак», — заявила она.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».