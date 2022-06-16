890x80
Реклама
Как развить креативное мышление?
16.06.2022 11:25
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Изобретатель чудо-автомобиля в Петрозаводске получил штраф ГИБДД за незаконный креатив
Сегодня 07:55

В Карелии обвиняемая в мошенничестве фермер Шалак утверждает, что не могла обмануть трех министров

Новости. Криминал
10:02, 17 Июня 2022
фото: © ГТРК Карелия

Новости партнеров

В Петрозаводске суд приступил к рассмотрению уголовного дела фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.

14 июня судья Петрозаводского городского суда Татьяна Петина приступила к рассмотрению уголовного дела фермера из Олонецкого района Ираиды Шалак. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. По версии следствия, Шалак обманом похитила более 22 млн рублей из казны Карелии в ходе реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса.

Сама фигурантка уголовного дела утверждает, что пыталась своими действиями вытянуть глубинку из нищеты, объединив фермеров для совместного труда во благо республики.

Ираида Шалак заявила, что не обманывала ни фермеров, ни министров. По ее словам, за время ее работы по созданию кооператива в Минсельхозе Карелии сменилось три руководителя — Григорий Мануйлов, Всеволод Телицын и Владимир Лабинов. Следуя логике обвинения, фермер Шалак сумела обмануть каждого из них.

«По обвинению получается, три министра со своими командами — „доверчивые простачки“, которых то и дело обводит вокруг пальца матерый преступник — Шалак», — заявила она.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2022, 06:40
Житель Карелии получил штраф за незаконное проживание на острове в Ладожском озере
14.06.2022, 16:47
Скандальное дело фермера Карелии Ираиды Шалак дошло до суда
10.06.2022, 06:40
«Макдоналдс» возвращается в Петрозаводск
16.06.2022, 09:36
Новый завод построят под Петрозаводском
12.06.2022, 11:06
Два выпускника в Карелии сдали ЕГЭ на 100 баллов
13.06.2022, 08:47
Легендарная яхта пришвартовалась в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 09:06
Тема недели
«Мы обычные люди среднего достатка»
В Петрозаводске суд приступил к рассмотрению уголовного дела фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.
Великое переселение
15.06.2022 16:34
Петрозаводский университет приостановил обмен студентами с «недружественными странами»
15.06.2022 15:39
Вандалы могут спать спокойно
14.06.2022 15:19
Как отказ от Болонской системы может повлиять на высшее образование в Карелии
10.06.2022 13:41
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2022 11:33
Уроки выживания
Не время экономить
Как создать подушку безопасности при обычной зарплате и почему не стоит покупать падающие доллары — советы эксперта.
«Даша, помоги!»
02.06.2022 08:59
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
26.05.2022 13:40
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.