В Карелии огонь уничтожил более 200 тысяч кв м леса

С начала года территории республики произошло 6 лесных пожаров на общей площади 20,4 га.

Об этом сообщается в официальной группе главы Карелии "ВКонтакте".

В 2019 году 6 лесных пожаров произошли в Лахденпохском, Сортавальском, Медвежьегорском и Суоярвском районах на общей площади 20,4 га. В прошлом году в это время было зарегистрировано уже 22 лесных пожара на площади 34,0 га.

Предварительные причины возгораний в лесу: переход огня с земель сельхозназначения (неконтролируемые палы) – 1 пожар (17%), местное население – 4 (66%), с ЛЭП – 1 (17%).

В новом сезоне максимальное количество привлекаемых сил и средств пожаротушения увеличено на 87 человек и составляет 3335 человек и 1916 единиц техники.

Для проведения лесоавиационных работ заключены госконтракты на привлечение 7 воздушных судов на 524 летных часа. На тушение и предупреждение лесных пожаров в республике этом году выделено 149,1 млн рублей.