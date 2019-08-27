В Карелии огонь уничтожил две хозпостройки

Пожар произошел 26 августа в Муезерском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.34 пожарно-спасательные подразделения Муезерского района и добровольная пожарная дружина в составе 9 человек привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке в п. Волома на ул. Школьной у д.12. В 11.55 пожар ликвидирован.



В результате сгорели две деревянные хозпостройки.



Причина, виновные, ущерб устанавливаются.



Погибших и пострадавших нет.



