В Карелии около 76 процентов льготников не пользуются бесплатным лекарственным обеспечением

Только 18 тысяч жителей Карелии сохранили за собой льготу по лекарствам.

На 1 января 2020 года более 73 тысяч жителей республики могли рассчитывать на бесплатное лекарственное обеспечение. Но только 18 тысяч из них сохранили за собой эту льготу. Около 76 процентов льготников отказались от соцпакета в части лекарственного обеспечения. Они предпочли бесплатным препаратам и медицинским изделиям денежную компенсацию в 889,66 рублей в месяц.

До 1 октября у этих людей есть возможность передумать. Обратившись с заявлением в Пенсионный фонд, они вновь могут выбрать на 2021 год удобную для себя форму получения набора социальных услуг: натуральную или денежную.

По словам заместителя начальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Карелии Ирины Ховчениной, рост количества отказов граждан от набора социальных услуг в части получения льготных лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов в пользу денежной компенсации создает ряд рисков.

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