Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще 30 человек заболели коронавирусом в Карелии
Сегодня 08:18
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться" 9
Сегодня 09:17
Петрозаводск попрощается с разбившимся мотоциклистом-инструктором в среду
Сегодня 08:41
Родившейся в самолете девочке подарили пожизненный авиабилет
26.09.2020 20:40
В Петрозаводске 12 пожарных тушили квартиру в пятиэтажном доме (ВИДЕО)
Сегодня 12:51

В Карелии около 76 процентов льготников не пользуются бесплатным лекарственным обеспечением

Новости. Общество
14:37, 27 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин
Загрузка...

Только 18 тысяч жителей Карелии сохранили за собой льготу по лекарствам.

На 1 января 2020 года более 73 тысяч жителей республики могли рассчитывать на бесплатное лекарственное обеспечение. Но только 18 тысяч из них сохранили за собой эту льготу. Около 76 процентов льготников отказались от соцпакета в части лекарственного обеспечения. Они предпочли бесплатным препаратам и медицинским изделиям денежную компенсацию в 889,66 рублей в месяц.

До 1 октября у этих людей есть возможность передумать. Обратившись с заявлением в Пенсионный фонд, они вновь могут выбрать на 2021 год удобную для себя форму получения набора социальных услуг: натуральную или денежную.

По словам заместителя начальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Карелии Ирины Ховчениной, рост количества отказов граждан от набора социальных услуг в части получения льготных лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов в пользу денежной компенсации создает ряд рисков.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-27 16:07:52
Так попробуйте дождаться этих льготных лекарств, уж лучше пусть деньгами дают.
кир
2020-09-27 14:45:40
Есть люди, которые не знают о скидках в магазине, а не только о лекарствах. Так и живем. Нет, но заноза знает. :)
Изя
2020-09-27 15:01:01
глюки начались , пациент ?? :)
zanoza
2020-09-27 16:06:33
Изя, дешёвая провокация тролля на меня не действует :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
24.09.2020, 10:11
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)
20.09.2020, 12:08
Водитель, совершивший смертельное ДТП с двумя жертвами в Петрозаводске, продолжает скрываться
21.09.2020, 16:40
Подозреваемый в смертельном ДТП в Петрозаводске ранее был водителем маршрутки

Аналитика

25.09.2020 09:30
Обществоведение
Льготная ипотека – главное успеть
Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.
Соцпакет может оградить от бед 2
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 3
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 15
17.09.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»