В Карелии "окровавленная" воровка стащила деньги у пенсионера

Женщина украла 240 тысяч рублей, которые пенсионер прятал в кармане куртки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратился 81-летний житель одного из поселков. У него похитили 240 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что хранил накопления в пакете в кармане куртки, которую всегда имел при себе.

Сотрудники полиции установили подозреваемую, 50-летнюю ранее судимую местную жительницу. Гражданка нигде не работает и употребляет спиртные напитки. Она часто заходила к одинокому пожилому человеку, чтобы занять денег на алкоголь, и знала, где тот хранит сбережения.

По версии следствия, днем она пришла в гости к заявителю и сказала, что у нее кровотечение из носа. Женщина попросила дедушку помочь и дать вату. Пока пожилой мужчина ходил за аптечкой, она похитила деньги.



К моменту задержания женщина успела потратить часть денег - 5 тысяч рублей на спиртное, а 10 тысяч - на раздачу долгов.

На женщину завели уголовное дело. В настоящее время 225 тысяч рублей возвращены потерпевшему.