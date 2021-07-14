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В Карелии определился подрядчик, готовый достроить «главную неудачу спортивного года»

Новости. Общество
10:24, 15 Июля 2021
фото: © Медвежьегорск Online

Многострадальный физкультурно-оздоровительный комплекс в Медвежьегорске будет достраивать известная в Карелии строительная компания, сообщили в администрации муниципального района.

Как сообщают в официальном паблике администрации Медвежьегорского района, определился подрядчик на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. По результатам электронного аукциона победила компания АО «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация».

Строительство ФОКа планируется завершить до 1 ноября 2021 года, до конца этого же года комплекс должен быть введен в эксплуатацию.

Начальная максимальная цена контракта на аукционе составляла почти 50 миллионов рублей.

Строительство ФОКа в Медвежьегорске началось еще в 2018 году, но по разным причинам несколько раз откладывалось. В январе 2021 года глава Карелии Артур Парфенчиков назвал недостроенный ФОК в Медвежьегорске «главной неудачей спортивного года».

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Комментарии

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театральный критик
2021-07-15 10:34:54
Хде ихний депутат шенделович ?
Гость
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