В Карелии организация и ее директор расплатятся за нарушение закона "О противодействии коррупции"

О том, что на работу приняли бывшего госслужащего, не уведомили его прежнего работодателя.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, в Лахденпохском районе выявлено нарушение законодательства о противодействии коррупции в деятельности юридического лица при приеме на работу бывшего государственного служащего.

В октябре 2016 года ООО "ФишФорель" заключило срочный трудовой договор с лицом, ранее замещавшим должность государственной службы, включенную в установленный нормативным правовым актом Российской Федерации перечень.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона "О противодействии коррупции" о приеме бывшего государственного служащего на работу необходимо было в 10-дневный срок направить соответствующее уведомление по последнему месту его службы. Однако, как показала проведенная в конце 2017 года прокурорская проверка, уведомление о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим его прежнему работодателю так и не было направлено.

В отношении юридического лица, а также генерального директора организации, допустивших указанные нарушения, прокурор вынес постановления о возбуждении производств об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

Мировой судья судебного участка Лахденпохского района назначил обществу с ограниченной ответственностью "ФишФорель" наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, генеральному директору общества - в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.