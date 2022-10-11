В Карелии оштрафовали 420 «незаметных» пешехода

Пешеходы в Карелии часто игнорируют использование световозвращающих элементов.

По сообщению ГИБДД республики, с начала года автоинспекторы пресекли 7,5 тысяч нарушений правил дорожного движения пешеходами, из них подвергнуты наказанию 420 «незаметных» пеших участников движения.

Так, при подъезде к поселку Гирвас в Кондопожском районе, автопатруль заметил двух неприметных пешеходов в вечернее время на обочине автомобильной дороги. Световозвращающих элементов пешеходы не имели. Инспекторы ДПС разъяснили мужчинам опасность такой ситуации.

В Госавтоинспекции напомнили, пешеход при движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости вне населенного пункта обязан использовать световозвращающие элементы. За их отсутствие предусмотрен штраф 500 рублей

За 10 месяцев на дорогах республики в результате ДТП пострадали 82 пешехода, 5 - погибли. Большинство автонаездов произошло в темное время суток.