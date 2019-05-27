В Карелии оштрафовали форелеводческое хозяйство

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Так как штраф должниками не был уплачен вовремя, было возбуждено исполнительное производство, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.
В Костомукше за административное правонарушение оштрафовали форелеводческое хозяйство на 50 тысяч рублей и директора предприятия на 20 тысячрублей.
Штраф должниками не был уплачен в установленный законом срок – было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого оба должника погасили задолженность в полном объеме.
Но в действиях должников судебный пристав выявил состав административного правонарушения и направил протоколы в суд для рассмотрения.
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