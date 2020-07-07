В Карелии оштрафовали лесозаготовителя-должника

Предприятие привлечено к административной ответственности из-за долгов по арендным платежам за пользование лесными ресурсами в Костомукше, сообщает прокуратура Карелии.

В марте 2020 года прокуратура Костомукши направила запрос в адрес гендиректора предприятия, осуществляющего лесозаготовки и имеющего долги по арендным платежам. Ведомство требовало представить информацию о причинах образования задолженности и принимаемых мерах по ее погашению. Ответ на запрос в установленный срок направлен не был.

В результате в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой судья судебного участка № 1 Костомукши, согласившись с доводами прокурора, привлек организацию к ответственности и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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