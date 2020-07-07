Работодателя в Петрозаводске оштрафовали за нежелание оплачивать сотрудникам неотгуленные отпуска

В Петрозаводске судом вынесен приговор по уголовному делу о невыплате зарплаты и компенсации за неиспользованные отпуска, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в 2018 году руководитель фирмы в Петрозаводске не выплачивал двум работникам организации более двух месяцев зарплаты и компенсации за неиспользованные отпуска.

Суд оштрафовал мужчину на 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее организация в Карелии расплатилась с сотрудниками за работу, чтобы не попасть под уголовную статью.