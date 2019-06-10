В Карелии оштрафовали местного жителя, перевозившего без разрешения пассажиров на Валаам

Житель Сортавалы на принадлежащем ему маломерном судне незаконно перевозил пассажиров на остров Валаам., сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

При проведении оперативно-профилактического рейда в акватории Ладожского озера транспортные полицейские Карелии выявили нарушения в сфере пассажирских перевозок водным транспортом.

Установлено, что 34-летний житель города Сортавала на принадлежащем ему маломерном судне осуществлял незаконную перевозку пассажиров по маршруту Сортавала - остров Валаам.

Правонарушитель перевозил людей без оформления должных документов и взимал с каждого пассажира плату за туристическую поездку на катере. Он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензии на оказание услуг по перевозке пассажиров.

Стражами порядка капитан маломерного судна привлечен к административной ответственности.

В настоящее время за совершение административных правонарушений жителю Карелии назначено наказание в виде штрафа.