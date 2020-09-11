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В Карелии оштрафовали пенсионера, по вине которого под обломками дома умер мужчина

Новости. Криминал
09:30, 12 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Трагедия произошла в Суоярвском районе, сообщили на сайте районного суда.

Мужчина решил выпилить часть бруса из полуразрушенного дома, чтобы использовать его для строительства. На помощь он позвал приятеля.

Когда житель района начал пилить, несущая стена и потолок обрушились на его друга. Мужчина скончался на месте.

Уголовное дело было прекращено, так как пенсионер признал вину, активно способствовал расследованию преступления, в содеянном раскаялся, ранее не был судим, характеризуется положительно,  возместил материальный ущерб и моральный вред, принес извинения потерпевшей.

Ему назначили штраф.

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Комментарии

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Саныч
2020-09-12 09:52:46
Прочитав это, где-то сжал немощные кулачки человек по прозвищу кир.
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