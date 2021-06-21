В Карелии оштрафовали приют, где голодали животные

Приют «Верный друг» в Сегеже наказали за нарушения в области обращения с животными без владельцев, сообщили в Минсельхозе республики.

Специалисты Минсельхоза Карелии после жалоб на работу приюта для животных в Сегеже провели внеплановую выездную проверку учреждения. Были выявлены многочисленные случаи нарушения обязательных требований в области обращении с животными. В отношении приюта был составлен протокол.

В Мировом суде Сегежского района общественная организация «Верный друг» признана виновной в совершении административного правонарушения. Приют оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Министерством в адрес приюта вынесено предписание, обязывающее устранить допущенные нарушения до сентября 2021 года.

Напомним, жители Сегежи были обеспокоены ситуацией, сложившейся в приюте для животных «Верный друг». По словам сегежан, условия для собак здесь чудовищные. Голодные животные воют ночью и днем.