В Карелии оштрафовали работников интерната, которые вовремя не помогли девочке, сломавшей руку

В Карелии воспитателям школы-интерната назначен судебный штраф за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в республиканском Следкоме.

В ноябре 2019 года сотрудники школы-интерната в Надвоицах оставили без присмотра воспитанников учреждения, в результате чего 9-летняя девочка во время игры упала с дивана и получила закрытый перелом руки.

Работники, обнаружив, что ребенок получил травму, своевременно не проинформировали об этом руководство учреждения и не приняли мер к оказанию медицинской помощи.

Виновным назначили штрафы в размере 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей.

Уголовное дело прекращено.

Напомним, 1 июля около 20.00 на улице Чернышевского, 5 из окна выпал годовалый мальчик. Следком Карелии возбудил уголовное дело.