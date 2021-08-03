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В Карелии оштрафовали за экстремизм пять человек за месяц

Новости. Общество
09:25, 06 Августа 2021
фото: © freepik

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В июле к административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики, распространение экстремистских материалов, а также за возбуждение ненависти привлечено пять жителей республики, сообщили в МВД Карелии.

Так, в начале июля за возбуждение ненависти или вражды Петрозаводский городской суд оштрафовал горожанина на 1000 рублей. Еще один житель города признан виновным сразу по двум административным материалам, с назначением денежного штрафа в размере 1 000 рублей по каждому из них.

В Кондопоге за производство и распространение экстремистских материалов женщине был назначен штраф также в 1 000 рублей.

В Кеми по результатам рассмотрения административного материала о возбуждении ненависти либо вражды кемлянин получил штраф в 10 000 рублей.

В Приладожье Сортавальским городским судом местный житель «заработал» за аналогичное административное правонарушение наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Всего в этом году к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлечено 20 жителей Карелии, в отношении которых было составлено 24 административных материала.

Ранее сообщалось, за три месяца экстремисты в Карелии были оштрафованы на 28 тысяч рублей.

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Комментарии

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театральный критик
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Кговавый рэжим :)
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