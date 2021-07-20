За три месяца экстремисты в Карелии были оштрафованы на 28 тысяч рублей

За второй квартал к административной ответственности за экстремизм привлечено 12 жителей республики, сообщили в МВД Карелии.

С апреля по июнь 12 жителей Карелии были привлечены к административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики и символики организации, запрещенной на территории Российской Федерации, за распространение экстремистских материалов, а также за возбуждение ненависти либо вражды.

Двое граждан признаны виновными сразу по двум административным материалам, по каждому из которых назначено наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей. Один из них – несовершеннолетний.

Аналогичный штраф - тысячу рублей придется заплатить ещё 6 гражданам.

По одному жителю Сегежи и Кемского района получили штраф в размере 5 тысяч рублей. А самый большой размер штрафа присужден жителю Пудожского района – 10 тысяч рублей. Кроме того, жителю Олонецкого района назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Всего в 2021 году к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлечено 15 жителей Карелии, в отношении которых составлено 18 административных материалов.