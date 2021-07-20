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За три месяца экстремисты в Карелии были оштрафованы на 28 тысяч рублей

Новости. Общество
07:00, 21 Июля 2021
фото: © pixabay

За второй квартал к административной ответственности за экстремизм привлечено 12 жителей республики, сообщили в МВД Карелии.

С апреля по июнь 12 жителей Карелии были привлечены к административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики и символики организации, запрещенной на территории Российской Федерации, за распространение экстремистских материалов, а также за возбуждение ненависти либо вражды.

Двое граждан признаны виновными сразу по двум административным материалам, по каждому из которых назначено наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей. Один из них – несовершеннолетний.

Аналогичный штраф - тысячу рублей придется заплатить ещё 6 гражданам.

По одному жителю Сегежи и Кемского района получили штраф в размере 5 тысяч рублей. А самый большой размер штрафа присужден жителю Пудожского района – 10 тысяч рублей. Кроме того, жителю Олонецкого района назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Всего в 2021 году к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлечено 15 жителей Карелии, в отношении которых составлено 18 административных материалов.

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Комментарии

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nae
2021-07-21 09:43:28
А как быть с теми, кто создаёт атмосферу недоверия и вражды путём издания постановлений о обязательной вакцинации? За распространение экстремистских призывов к дискриминации по принципу привитости?
prostor
2021-07-21 08:54:39
На работу по тушению лесов!
Off
2021-07-21 08:07:33
С пожарами некогда бороться ..надо выполнять план по "экстремистам" )))
Да на золотой унитаз, шефу заработать , чем он хуже ставропольских ?
наташка
2021-07-21 07:52:17
Всю либероидную шелупонь и навальнят на исправработы по чиске сортиров.
Off
2021-07-21 08:04:43
наташка, мужик , они на исправ - работы в Думу пойдут ...а ты будешь чистить сортиры
Гость
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