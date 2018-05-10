В Карелии оштрафован глава поселения, проигнорировавший обращение жителя

Глава Ведлозерского поселения оштрафован на 5 тысяч за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Пряжинского района выявила в администрации Ведлозерского сельского поселения нарушения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Как показала проверка, в администрацию поселения с письменным заявлением обратился местный житель, озабоченный вопросом ненадлежащего содержания домашних животных отдельными гражданами, проживающими на территории поселения.

На свое обращение ответ от главы поселения заявитель не получил и обратился в прокуратуру Пряжинского района.

Прокурорской проверкой в действиях главы поселения были выявлены нарушения.

Прокурор района возбудил в отношении должностного лица дело об административном правонарушении.

Постановлением мирового судьи судебного участка Пряжинского района он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.