В Карелии оштрафован руководитель организации, затянувший процедуру банкротства

Руководитель фирмы в Карелии был оштрафован за то, что затянул передачу документов при процедуре банкротства, заявили в прокуратуре республики.

Прокуратура Петрозаводска по обращению Управления Федеральной налоговой службы Карелии провела проверку исполнения бывшим руководителем ООО "ЗапКарелРесурс" требований закона о банкротстве, через которое проходила его фирма.

Согласно законодательству бывший руководитель компании-должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего должен обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации. Но необходимые документы и ценности руководитель банкротящегося "ЗапКарелРесурса" передал управляющему не во время и не в полном объеме, установили в ведомстве.

В связи с неисполнением требований закона прокуратура города направила в Арбитражный суд республики заявление о привлечении бывшего руководителя ООО "ЗапКарелРесурс" к административной ответственности.

Решением суда заявление прокурора Петрозаводска удовлетворено, директор компании был оштрафован на 40 тыс. рублей.