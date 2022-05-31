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В Карелии оштрафованы 700 водителей, прятавшихся за сильно тонированными стеклами авто

Новости. Общество
11:18, 01 Июня 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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В Карелии автоинспекторы привлекли к ответственности более 700 водителей, нарушивших нормы светопропускания стекол автомобиля, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно проверяют автомобили на соответствие требованиям законодательства, согласно которому лобовое и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света.

Так, в Медвежьегорском районе инспекторы ДПС пресекли нарушение водителем Ярославской области, который превысил скоростной режим на 40 км, а также на боковых стеклах автомобиля нанесена тонировочная пленка, измерительный прибор показал 11.5% светопропускания. Водитель привлечен к административной ответственности.

ГИБДД предупреждает, что тонированные лобовое или боковые стекла автомобилей, могут стать причиной ДТП. На автомобиле без тонировочной пленки водитель способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии как минимум 100 метров, а при тонировке стекол водитель увидит пешехода лишь с 50–70-ти метров.

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