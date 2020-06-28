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В Карелии осудили мужчину, зверски убившего сестру-инвалида

Новости. Криминал
15:50, 29 Июня 2020
фото: © ТАСС / Сергей Шлеюк
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Убийство произошло в сентябре 2019 года в поселке Устье Видлицы Олонецкого района, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ранее сообщалось, что пьяный 51-летний мужчина поссорился со своей 44-летней сестрой. Он избил ее руками, металлическим костылем и деревянной палкой, а затем задушил.

По информации прокуратуры Карелии, женщина при жизни являлась инвалидом второго группы вследствие серьезного заболевания, в связи с чем самостоятельно передвигалась с трудом. В последние несколько лет она не выходила из дома, продукты ей приносили социальные работники.

Мужчина нанес беспомощной более 40 ударов рукой, металлическим костылем и деревянной палкой по голове, туловищу и конечностям, после чего задушил.

Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на полтора года.

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