В Карелии осудили подростка, продавшего наркотики подставному полицейскому

В Сегеже 19-летний местный житель осужден за незаконный сбыт наркотиков, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что 19-летний житель Сегежи, который на момент преступления был несовершеннолетним, в январе 2020 года в городе продал наркотики лицу, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии.

Приговором Сегежского городского суда подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.