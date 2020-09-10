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В Карелии осудили женщину, укравшую у жителей более полумиллиона рублей

Новости. Криминал
09:52, 11 Сентября 2020
фото: © ТАСС/Марина Лысцева
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В Петрозаводске вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в составе организованной группы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Женщину признали виновной в совершении 13 преступлений по "мошенническим статьям".

Судом установлено, что злоумышленница, используя базу данных, звонила петрозаводчанам, представляясь сотрудницей Пенсионного фонда РФ. В ходе разговора она сообщала потерпевшим ложную информацию о наличии у них права на дополнительные выплаты и убеждала их посредством электронного кошелька перевести деньги на банковский счет. Всего установлено около 200 подобных фактов.

Общая сумма похищенных денег составила более 600 тысяч рублей.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 

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