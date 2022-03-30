В Карелии осужден дворник, в пьяном виде совершивший два тяжких преступления

Житель Сортавалы, виновный в двух тяжких преступлениях, услышал приговор суда.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в Сортавале состоялся суд над 50-летним местным жителем, обвиняемым в совершении двух тяжких преступлений против собственности, одно из которых было выявлено прокурором города.

Как было установлено, обвиняемый, работавший дворником в районной больнице, в одном из помещений во время уборки увидел оставленный одним из сотрудников пакет, из которого выпала банковская карта. Мужчина, будучи пьяным, забрал карту себе и позднее расплатился ею в нескольких магазинах, потратив в общей сложности почти 5 тысяч рублей.

Утверждая обвинительное заключение, прокурор города выяснил, что дворник пытался отовариться по этой карте еще дважды, но не смог — владелица карты, обнаружившая пропажу и списание денег, заблокировала счет.

В связи с этим мужчине были предъявлены обвинения в краже с банковского счета, а также в покушении на кражу.

Суд, с учетом позиции гособвинителя, признал жителя Сортавалы виновным в двух преступлениях и приговорил его к 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.