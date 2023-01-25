В Карелии осужден пенсионер, насиловавший маленьких детей

Суд приговорил 60-летнего рецидивиста к 23,5 годам колонии строгого режима, сообщили в Следкоме Карелии.

Суд признал 60-летнего жителя Карелии виновным в изнасилованиях малолетних детей.

Подсудимый начиная с 2006 года длительное время совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера, говорится в сообщении Следкома Карелии.

По совокупности преступлений суд приговорил пенсионера к 23,5 годам колонии строгого режима и полутора годам ограничения свободы. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.



Суд учел, что злоумышленник ранее понес уголовную ответственность за особо тяжкие преступления против личности и половой неприкосновенности.