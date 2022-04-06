В Карелии осужден водитель, устроивший пьяное ДТП с пострадавшим ребенком

Житель Беломорска на автомобиле сзади влетел в машину дорожной службы, ехавшую со скоростью 10 км/ч, сообщили на сайте Беломорского районного суда.

Беломорский суд вынес приговор в отношении ранее несудимого жителя района, устроившего пьяное ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний.

В июне 2021 года мужчина, будучи пьяным за рулем, попытался совершить обгон. Вылетев с превышением скорости через двойную сплошную линию на встречную полосу, он начал возвращаться назад, когда заметил на своей полосе двигающийся в попутном направлении со скоростью около 10 км/ч автомобиль дорожной службы. Экстренное торможение не помогло — автомобиль нарушителя врезался в дорожную технику.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, сидевший в автомобиле нарушителя. Он получил опасные для жизни травмы. Позднее врачи квалифицировали его повреждения как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в преступлении.

Суд признал жителя Беломорска виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а также запретил управлять транспортными средствами сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.