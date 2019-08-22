В Карелии осуждена юная похитительница ювелирных украшений

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15-летняя девушка, обвиняемая в краже ювелирных украшений из квартиры в Сегеже, выслушала приговор суда.
Юная подсудимая была признана виновной в совершении кражи с причинением значительного ущерба, с незаконным проникновением в жилище. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Об этом сообщает сайт карельского управления Следственного комитета России.
Судом было установлено, что подсудимая, находясь в Сегеже, проникла в чужую квартиру, откуда похитила ювелирные изделия. С похищенным имуществом подсудимая с места происшествия скрылась и распорядилась им по своему усмотрению. Потерпевшей был причинен материальный ущерб на сумму более 80 тысяч рублей.
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