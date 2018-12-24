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Новости. Криминал
18:00, 24 Декабря 2018
фото: Pixabay

В Карелии осуждены приятели, укравшие 800 кг форели у конкурентов

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Кондопожский городской суд вынес обвинительные приговоры местным жителям, которые обокрали форелеводческое хозяйство, а также вместе с приятелями промышляли дачными кражами.

Председатель Кондопожского городского суда Александр Соколов вынес приговор двоим из четверых участников преступной группы, занимавшихся, преимущественно, дачными кражами в садоводческих товариществах районов. Хорошо знакомые друг с другом мужчины в течение 2015-2016 годов совершили 12 краж. При этом кто-то из приятелей участвовал во всех криминальных "подвигах", другие – в некоторых.

Так, в ноябре 2016 года товаровед одного из местных форелеводческих хозяйств в акватории Онежского озера вместе с водителем-экспедитором другой организации на лодке приплыли к садкам чужого форелеводческого хозяйства, охранником которого был их знакомый. Приятели быстро начерпали более 800 килограммов рыбы почти на 370 тысяч рублей. После этого уехали подальше от места кражи, которую, со слов охранника, он не заметил. Когда злоумышленники стали перегружать форель в ящики, которые привез их, торгующий рыбой знакомый, к ним подъехал наряд полиции, работавший по предыдущим "рыбным" кражам. В результате злоумышленники были задержаны.

В ходе расследования была установлена причастность воришек и еще двоих не работающих их знакомых к серии дачных краж. В числе похищенных приятелями оказались лодочные моторы стоимостью от 50 до 150 тысяч рублей, бензопилы, небольшая бензиновая электростанция, снегоход, электродрели, мотобуксировщики для рыбалки. А также газонокосилки, водяные насосы, отрезные машинки, циркулярные пилы, рыболовные снасти и многое другое. У одного из дачников был украдено ценных вещей почти на 180 тысяч рублей.

Почти все ворованное злоумышленники продали, в основном, своим знакомым, как в Кондопожском районе, так и в Лоухском. Отдельные вещи полицейские обнаружили в гараже и на квартире. При этом, часть украденного была изъята у купивших его людей и возвращена потерпевшим.

Суд приговорил одного из подельников к 3,5 годам колонии общего режима, второго – к 2годам 8 месяцам колонии.

Злоумышленники, которые участвовали в дачных кражах получили 4 года 3 месяца колонии и 3 года условно.

По информации суда, в настоящее время потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с осужденных в их пользу материального вреда за украденное имущество.

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