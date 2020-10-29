В Карелии освободившийся из колонии избил инвалида кружкой

В Калевальском районе рецидивист ударил инвалида эмалированной кружкой по голове и ответил за это в суде.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, судом установлено, что в августе, спустя пять месяцев после освобождения из мест лишения свободы, 32-летний житель поселка Юшкозеро находился в гостях у инвалида - мужчина не имеет одной ноги. На почве личных неприязненных отношений, вызванных ревностью, он нанес последнему два удара эмалированной кружкой по голове. Потерпевший испугался агрессивного гостя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и расценивал для себя действия нападавшего как угрозу убийством. Инвалид с тупой травмой головы с сотрясением головного мозга был госпитализирован.

Приговором мирового судьи подсудимый признан виновным в совершении преступлений. С учетом наличия непогашенной судимости за совершение грабежа мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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