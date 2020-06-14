В Карелии освоили новый метод диагности коронавируса

Медики Беломорской ЦРБ первыми в республике освоили диагностику ковида методом иммуноферментного анализа (ИФА), сообщил в правительствк Карелии.

В остальных лабораториях Карелии применяется метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), для которого у пациента берут мазок со слизистой.

Исследование методом иммуноферментного анализа (ИФА) проводится по крови. С его помощью выявляют иммунный ответ к вирусу и количество антител IgM и IgG, которое говорит о том, что человек болен коронавирусом или уже переболел им и имеет иммунитет.

Новым методом с 5 июня тестируют работников Беломорской ЦРБ. У двух сотрудников анализ показал наличие антител, их отстранили от работы, а в больнице провели дезинфекцию.

Напомним, в Карелии за время пандемии проведено 56676 тысяч исследований на коронавирус, только за сутки было сделано 1136 тестов.