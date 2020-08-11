890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 10
11.08.2020 10:15
В одном из городов Карелии введен режим повышенной готовности из-за остановки очистных сооружений 19
11.08.2020 12:03
Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
11.08.2020 15:08
"Кемска волость" как товарный знак
11.08.2020 15:50
Стало известно, какую зарплату предлагают на вакансиях в центре производства роботов в Карелии 6
11.08.2020 11:18

В Карелии от COVID-19 умерла пенсионерка, нуждавшаяся в хирургической помощи

Новости. Общество
08:55, 12 Августа 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
Загрузка...

Скончалась пожилая жительница Пряжинского района, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

От коронавирусной инфекции скончалась 84-летняя жительница Пряжинского района, имевшая сопутствующие заболевания.

Она находилась в ковид–отделении для нуждающихся в хирургической помощи пациентов в Петрозаводске.

Это 22-й летальный исход с начала эпидемии в Карелии.

Подтверждены 26 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 13, в Прионежском районе – 5 (в поселке Пай – 2, по одному в поселках Чална–1, Шуя и СНТ "Родник" в Шуйском поселении), в Лахденпохском районе – 3 (в Лахденпохье – 2, в поселке Ихала – 1), в Сортавале – 2, в Костомукше – 1, в Питкяранте – 1, в Медвежьегорском районе – 1 (село Великая Губа).

Всего инфицированных – 2628.

Выздоровели еще 29 человек: в Петрозаводске – 17, в Прионежском районе – 1, в Сегежском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Кондопожском районе – 1, в Калевальском районе – 3, в Костомукше – 1. Также выписан еще один работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

Всего выздоровели 1834 человек.

На самокарантине находятся 838 человек (-9 за сутки).

В обсерваторе никто не пребывает.

Проведено 125940 исследований (+1154 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 428 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 611,7 случая, по Северо–Западу – 600,2.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске
07.08.2020, 13:40
Вечеринка в Петрозаводске закончилась дебошем и кровью
05.08.2020, 08:49
В Карелии за последние сутки COVID-19 выявили почти у полсотни человек

Аналитика

11.08.2020 09:20
Обществоведение
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 1
Руководители четырех медучреждений республики прокомментировали ситуацию со своим увольнением.
Выплатить премию и залезть в кредит 15
10.08.2020 15:18
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 16
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 8
04.08.2020 13:56
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»