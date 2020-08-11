В Карелии от COVID-19 умерла пенсионерка, нуждавшаяся в хирургической помощи

Скончалась пожилая жительница Пряжинского района, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

От коронавирусной инфекции скончалась 84-летняя жительница Пряжинского района, имевшая сопутствующие заболевания.



Она находилась в ковид–отделении для нуждающихся в хирургической помощи пациентов в Петрозаводске.

Это 22-й летальный исход с начала эпидемии в Карелии.

Подтверждены 26 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 13, в Прионежском районе – 5 (в поселке Пай – 2, по одному в поселках Чална–1, Шуя и СНТ "Родник" в Шуйском поселении), в Лахденпохском районе – 3 (в Лахденпохье – 2, в поселке Ихала – 1), в Сортавале – 2, в Костомукше – 1, в Питкяранте – 1, в Медвежьегорском районе – 1 (село Великая Губа).

Всего инфицированных – 2628.

Выздоровели еще 29 человек: в Петрозаводске – 17, в Прионежском районе – 1, в Сегежском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Кондопожском районе – 1, в Калевальском районе – 3, в Костомукше – 1. Также выписан еще один работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

Всего выздоровели 1834 человек.

На самокарантине находятся 838 человек (-9 за сутки).

В обсерваторе никто не пребывает.

Проведено 125940 исследований (+1154 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 428 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 611,7 случая, по Северо–Западу – 600,2.